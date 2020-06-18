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Aktüel

Afganistan'dan medresede patlama: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:45:33 -
Afganistan'dan medresede patlama: 7 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinde din eğitimi veren bir medresede yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, İşkemiş ilçesinde Şehri Kohne köyündeki medresede yaşanan patlamada 7 öğrencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Esir, patlamada 8 öğrencinin de yaralandığını, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları ise medrese içerisindeki bir havan mermisinin öğrencilerin oyun oynadığı sırada patladığını öne sürdü.


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