Afganistan'dan medresede patlama: 7 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinde din eğitimi veren bir medresede yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, İşkemiş ilçesinde Şehri Kohne köyündeki medresede yaşanan patlamada 7 öğrencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Esir, patlamada 8 öğrencinin de yaralandığını, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Görgü tanıkları ise medrese içerisindeki bir havan mermisinin öğrencilerin oyun oynadığı sırada patladığını öne sürdü.