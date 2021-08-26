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Gündem Afganistan'dan beklenen ilk uçak Ankara'ya geldi
Gündem

Afganistan'dan beklenen ilk uçak Ankara'ya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliye edileceğini açıklamasının ardından askerlerimizi taşıyan ilk uçak saat 11.45'te Ankara'ya iniş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:56:00 -
Afganistan'dan beklenen ilk uçak Ankara'ya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

İlk uçak indi

Öte yandan THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'dan tahliyesine karar verilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak havalandı.

THY'nin 345 yolcu taşıyan TK6889 sefer sayılı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 11.45'te iniş yaptı.

Bugün 2 tahliye daha yapılacak

Uçağın daha sonra İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu öğrenildi.

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