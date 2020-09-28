  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
Aktüel

Afganistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:14:43 -
Afganistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

KABİL (AA) - Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyduğu bildirildi.

Dağlık Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığı ifade edilen açıklamada, Afganistan'ın Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasını istediği kaydedildi.

Açıklamada, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden krizin barışçıl yoldan çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Azerbaycan'dan flaş açıklama! Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi
Dünya

Azerbaycan'dan flaş açıklama! Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda bilançoyu açıkladı. Ermeni birliklere ait 22 tank, 18 İ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı