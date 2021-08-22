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Afganistan'dan 357 Türk daha tahliye edildi
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Dünya Afganistan'dan 357 Türk daha tahliye edildi
Dünya

Afganistan'dan 357 Türk daha tahliye edildi

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da tahliye devam ediyor. 357 Türk daha İstanbul'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 16:07:00 -
Afganistan'dan 357 Türk daha tahliye edildi

Türkiye’nin Afganistan’dan tahliye operasyonu sürüyor.

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul’a geldi.

Türk hava kuvvetlerinin askeri nakliye uçağıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’a götürülen 357 yolcu, buradan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul’a getirildi. Yolculardan 16’sı da bebekti.

Bugün gerçekleştirilen beşinci tahliye ile, yaklaşık bin kişi Afganistan’dan Türkiye’ye getirildi. İstanbul’a dönenler için bildirdikleri adreslerde 10 günlük karantina süreci başladı.

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