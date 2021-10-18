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Gündem Afganistan'daki son Yahudi Türkiye'ye geldi
Gündem

Afganistan'daki son Yahudi Türkiye'ye geldi

Kabil'de yaşarken ülkesinden tahliye edilen 62 yaşındaki Zebulun Simantov, Türkiye'nin yardımlarıyla İstanbul'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 04:37:00 -

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden 62 yaşındaki Zebulun Simantov, ülkesinden bir süre önce tahliye edilmişti.

Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Simantov, Türkiye'nin vize vermesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve yardımları sonucunda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'tan hareket eden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Aşkenaz hahamı karşıladı

İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılanan Simantov, özel araçla buradan ayrıldı.

90 günlük vizesi bulunuyor

Simantov'un 90 günlük vizesinin bulunduğu ve bir süre İstanbul'da kalacağı öğrenildi.

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