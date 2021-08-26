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Dünya Afganistan'daki patlamadan sonra kritik sözler: Artık yeni bir süreç başladı
Dünya

Afganistan'daki patlamadan sonra kritik sözler: Artık yeni bir süreç başladı

Kabil Havalimanı dışındaki patlamanın ardından Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ''Bundan böyle artık yeni bir süreç başladı. Bu süreçte kaotik durum şiddetlenerek artacaktır. Farklı gruplar tarafından bu süreç yürümeyecek mesajı verilmiş olabilir.'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 18:18:00 -
Afganistan'daki patlamadan sonra kritik sözler: Artık yeni bir süreç başladı

Kabil Havalimanı dışındaki patlamanın ardından son durumu değerlendirmek üzere A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ''Bundan böyle artık yeni bir süreç başladı. Bu süreçte kaotik durum şiddetlenerek artacaktır. Farklı gruplar tarafından bu süreç yürümeyecek mesajı verilmiş olabilir.'' dedi.

Caşın, Kabil'de meydana gelen patlamanın çeşitli şifreler verdiğinin altını çizerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

Aslında böyle bir saldırı bekleniyordu. Nitekim ABD Devlet Başkanı Joe Biden şunu söyledi; Savaş bitti ancak Afganistan'da hesaplaşma yakında başlayabilir. Akabinde de Kabil'e terör saldırısı düzenlenebilir demişti. Bu şimdi cereyan etti.

13 insanın hayatını kaybetmesi acı bir trajedi. Bundan böyle artık yeni bir süreç başladı. Bu süreçte kaotik durum şiddetlenerek artacaktır. Farklı gruplar tarafından bu süreç yürümeyecek mesajı verilmiş olabilir.

Maalesef ABD, NATO müttefiklerini terörle mücadeleye destek veren devletleri hayal kırıklığına uğrattı. Nitekim Blair bunu ifade etti, İngiliz Parlamentosu da neredeyse yuhaladı Biden'ı Hâl böyleyken ortada büyük başarısızlık var. Maalesef bu başarısızlık Biden yönetimi tarafından pişkinlikle karşılanıyor. ABD sözünde durmadı ve birçok ülkeyi hayal kırıklığına uğrattı.

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