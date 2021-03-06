  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'daki patlamada aşiret reisi öldü
Dünya

Afganistan'daki patlamada aşiret reisi öldü

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen bir bombalı saldırıda aşiret reisi Melik Haşim Hamdard öldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 15:45:00 -
Afganistan'daki patlamada aşiret reisi öldü

Afganistan'da Nangarhar'ın Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşiret liderlerinden Melik Haşim Hamdard'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

Han, saldırı sonucu Hamdard'ın yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir savcı ve koruması hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'teki helikopter k..
HÜRJET’in motoru resmen belli oldu
Teknoloji

HÜRJET’in motoru resmen belli oldu

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı’nda kullanılacak motor belli oldu...
Piknik tüpü patladı! Dükkan cayır cayır yandı
Yaşam

Piknik tüpü patladı! Dükkan cayır cayır yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kıraathanenin deposundaki piknik tüpü patladı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında iş yeri kullan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay