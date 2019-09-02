Afganistan’daki intihar saldırısını Taliban üstlendi Afganistan’ın Kunduz kentinde düzenlenen ve 6 polisin hayatını kaybettiği intihar saldırısını Taliban üstlendi.

Afganistan’ın Kunduz kentinde düzenlenen ve 6 polisin hayatını kaybettiği intihar saldırısını Taliban üstlendi.

Afganistan’ın Kunduz kentinde şehir merkezi yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 4’ü polis 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı ise Taliban üstlendi.

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