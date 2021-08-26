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Gündem Afganistan’daki gerilim sonrası flaş gelişme! Rusya’dan ‘hazırız’ açıklaması
Gündem

Afganistan’daki gerilim sonrası flaş gelişme! Rusya’dan ‘hazırız’ açıklaması

Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesi sonrası bölgede gerilim devam ederken Rusya’dan flaş hamle geldi. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte Rusya Orta Asya ülkelerine ‘hazırız’ mesajı yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:17:00 - 2021-08-26 15:22:15
Afganistan’daki gerilim sonrası flaş gelişme! Rusya’dan ‘hazırız’ açıklaması

Rusya, Afganistan'daki gelişmelerin ardından Orta Asya ülkelerine silah satışını artırıyor.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Afganistan'daki durumun kötüleşmesinin ardından komşu ülkelerden Rus silahlarına yönelik talebin arttığını söyledi.

Miheyev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Orta Asya'da bulunan "ortaklarına" destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bölge ülkelerden başvuru

Afganistan'da durumun kötüleşmesinin ardından Rus silahlarına yönelik bölgedeki ilginin artığını savunan Miheyev, "Rus helikopterlerinin, hafif silahlarının ve sınır güvenlik sistemlerinin tedariki için bölge ülkelerinden gelen bir dizi başvuru üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Afganistan'la sınırlarını güçlendirmeleri için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi devletlere "imtiyazlı koşullarda" silah temin etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Afganistan'daki gelişmelerin ardından Rusya, ağustos ayı başlarında Özbekistan ve Tacikistan'la çeşitli ortak askeri tatbikatlar düzenlemişti.

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