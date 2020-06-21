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Aktüel

Afganistan'da valinin konvoyuna saldırı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:40:11 -
Afganistan'da valinin konvoyuna saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum'un makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda valinin bir koruması hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası basına açıklama yapan Kayyum, Nuristan'dan başkent Kabil'e doğru giderken başkentin Surubi ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda bir korumasının yaşamını yitirdiğin ifade eden Kayyum, bir korumasının yaralandığını, kendisinin yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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