Afganistan'da trafik il müdürü öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Logar vilayeti Trafik İl Müdürü Acmel Abdulrahimzey uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmetzey, basına yaptığı açıklamada, Logar Trafik İl Müdürü Acmel Abdulrahimzey'in Logar'ın Muhammed Aga ilçesindeki evine giderken Taliban militanlarının saldırısına uğradığını söyledi. Saldırıda Abdulrahimzey'in yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmetzey, bölgenin Taliban kontrolünde olduğunu belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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