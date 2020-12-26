Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye hava operasyonu: 15 ölü
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, Helmand'ın Nave ilçesinde Taliban ve El Kaide'ye yönelik hava operasyonunda 4 terör örgütü El Kaide üyesi ve 11 Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava operasyonunda 4 terör örgütü El Kaide üyesi ve 11 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Taliban ve El Kaide'ye hava operasyonu
Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Nave ilçesinde Taliban ve El Kaide'ye yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.
4 El Kaide üyesiyle 11 Taliban militanı öldürüldü
Aman, saldırıda 4 El Kaide üyesiyle 11 Taliban militanının öldürüldüğünü, 3 militanın da yaralandığını belirtti.
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