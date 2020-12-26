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Dünya Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye hava operasyonu: 15 ölü
Dünya

Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye hava operasyonu: 15 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, Helmand'ın Nave ilçesinde Taliban ve El Kaide'ye yönelik hava operasyonunda 4 terör örgütü El Kaide üyesi ve 11 Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:11:00 -
Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye hava operasyonu: 15 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava operasyonunda 4 terör örgütü El Kaide üyesi ve 11 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Taliban ve El Kaide'ye hava operasyonu

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Nave ilçesinde Taliban ve El Kaide'ye yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.

4 El Kaide üyesiyle 11 Taliban militanı öldürüldü

Aman, saldırıda 4 El Kaide üyesiyle 11 Taliban militanının öldürüldüğünü, 3 militanın da yaralandığını belirtti.

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