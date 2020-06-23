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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:57:30 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Muradi, 3 polisin de yaralandığını aktardı.

Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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