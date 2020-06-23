Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Muradi, 3 polisin de yaralandığını aktardı.
Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.