  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:38:29 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetin Şakrek ilçe merkezindeki askeri karakola Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gor Valiliği Sözcüsü Arıf Abir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şahrak ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Abir, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Abir, saldırı sonrası militanların söz konusu karakolun kontrolünü sağladıklarını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı
Gündem

Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı

Kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki bir sonraki hamle FOX TV'den istifa eden ..
Sokaklarda dahi cesetler vardı... Şimdi vaka sayısı en aza indi! ABD’de çalışan Türk doktor işin sırrını açıkladı
Dünya

Sokaklarda dahi cesetler vardı... Şimdi vaka sayısı en aza indi! ABD’de çalışan Türk doktor işin sırrını açıkladı

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev alan Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Emin Adin, koronavirüs salgını sırasında vakaların patladığı, şim..
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, hükümette kabine revizyonuna gideceğini açıkladı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı