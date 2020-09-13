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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:39:17 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tegab ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Şuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Ayrıca Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarının son 24 saatte ülkenin 15 vilayetinde saldırı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan, Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganlar arası müzakereler dün Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.


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