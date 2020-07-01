Afganistan'da Taliban saldırısında 2 korucu öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Naziyan ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 2 korucu hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği, militanların, Naziyan ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 2 korucunun yaşamını yitirdiği, 5 korucunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, sonrasında çıkan çatışmada militanların da ağır kayıp verdiği bildirildi.
Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.