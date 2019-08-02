Afganistan'da taliban saldırısı: 9 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın Daykundi vilayetinde Taliban militanlarının kontrol noktalarına saldırısı sonucunda 9 polis yaşamını yitirdi, 12 polis yaralandı.02 Ağustos 2019 Cuma 12:19
Daykundi Valisi Muhammed Enver Rahmeti, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün gece ülkenin orta kesimindeki Nili kenti yakınlarında kontrol noktalarına saldırdığını ifade etti.
Rahmeti, saldırı sonucu 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını aktardı.
Militanların önceki gün de Daykundi'ye bağlı Kicran ilçesindeki bir kontrol noktasını hedef aldığını belirten Rahmeti, bu saldırıda da 1 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını dile getirdi.
Vali Rahmeti, saldırı sonrasında bölgeye takviye güçler gönderildiği bilgisini verdi.
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