Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü, 4 yaralı Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 6 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mayvand Emniyet Müdürü Haji Lala, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki 5 polis karakoluna eş zamanlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırılarda 6 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Lala, 4 polisin de yaralandığını belirtti. Saldırıyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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