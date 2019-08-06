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Afganistan'da Taliban operasyonu: 92 militan öldürüldü

NATO güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda son 24 saatte 92 militan öldürüldü.

06 Ağustos 2019 Salı 13:15
Afganistan'da Taliban operasyonu: 92 militan öldürüldü

Afganistan'da son 24saatteNATO güçlerinin de destek verdiği operasyonlarda 92 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun desteklediği Afgan güvenlik güçlerininLagman, Gazni, Paktiya, Zabul, Kandahar, Ferah, Helmend, Belh Faryab gibi vilayetlerde Taliban'a karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte NATO güçleri ile ortak düzenlenen hava destekli operasyonlarda92 militanın öldürüldüğü, 56'sının yaralandığı kaydedildi.

Operasyonlarda 10 militanın da gözaltına alındığı ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:15
  1. Lagman
  2. Gazni
  3. Paktiya
  4. Zabul
  5. Kandahar
  6. Ferah
  7. Helmend
  8. Belh Faryab
  9. Taliban militanları
  10. Afganistan Savunma Bakanlığı
  11. hava destekli operasyonlar
  12. Afgan güvenlik güçleri
  13. NATO

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