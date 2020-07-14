Afganistan'da Taliban ile müzakerelere mahkum takası engeli

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da Haziran sonunda başlaması planlanan Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki müzakereler, mahkum takası engeline takıldı.

Taliban ile Afgan hükümeti arasında mahkum takası öngörülen sürede tamamlanmadığı için Afganlar arası müzakerelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

Mahkum takası kapsamında, şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 4 bin 199 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 500'den fazla rehine serbest bırakıldı.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında, Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı taraftan da 1000'den fazla rehinenin Afganlar arası müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakılması gerekiyor.



- Listedeki isimler üzerinde anlaşmazlık

Taliban, ABD ile barış anlaşmasını imzaladıktan sonra Afganistan hükümetine 5 bin Taliban mahkumunun isimlerinin yer aldığı bir liste vermişti.

Böylece mahkum takası o liste üzerinden gerçekleşirken Afgan hükümeti listede isimleri bulunan ve büyük suçlara karışan 592 militanı serbest bırakmayacağını açıklayınca süreç yavaşladı.

Taliban, bu açıklamaya tepki göstererek Afgan hükümetinin mahkum takası konusunda varılan anlaşmaya uymasını istedi.

Söz konusu 592 militanın serbest bırakılıp bırakılmayacağı henüz bilinmezken Taliban'ın alternatif bir liste hazırladığı belirtiliyor.

Öte yandan Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı, mahkum takasının tamamlanmasının ardından Afganlar arası müzakerelerin bir hafta içerisinde başlamasının planlandığını açıkladı.

- ABD için 135 gün doldu

Diğer yandan Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşması gereği ABD'nin, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 135 gün içerisinde 8 bin 600'e indirmesi gerekiyordu.

Askerlerin çekilmesi için anlaşmada öngörülen 135 günlük süre dün doldu ancak ABD'nin ne kadar askerini Afganistan'dan geri çektiği henüz bilinmiyor.

Resmi olmayan kaynaklara göre ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını 10 binin altına indirdiği tahmin ediliyor.

- Şiddet durmak bilmiyor

Bir taraftan ülkeye barışın gelmesi için çalışmalar sürerken diğer taraftan da şiddet olayları devam ediyor.

Ülkenin 16 vilayetinde geçen hafta Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 23 sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca dün ülkenin Kunduz, Samangan, Badahşan ve Pervan vilayetlerinde gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin birçok vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.



