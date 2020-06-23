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Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 6 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:29:59 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 6 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.

Belh Valiliği Sözcüsü Munir Ahmad Farhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Belh vilayetinin Piyazkar bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 6 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 polisin yaralandığını kaydeden Farhad, Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

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