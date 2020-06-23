Afganistan'da Taliban ile çatışmada 6 polis öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.
Belh Valiliği Sözcüsü Munir Ahmad Farhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Belh vilayetinin Piyazkar bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 6 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 polisin yaralandığını kaydeden Farhad, Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini söyledi.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.