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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 3 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:21:22 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 3 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Ekberi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad ilçesinde militanlarla polis arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 3 polis ve 5 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ekberi, 3 polis ve 3 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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