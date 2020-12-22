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Dünya Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü
Dünya

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:26:00 -
Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'i sivil 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Yuriş, saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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