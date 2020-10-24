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Aktüel Afganistan'da Taliban, barajda çalışanlara saldırdı: 6 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Afganistan'da Taliban, barajda çalışanlara saldırdı: 6 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:51:42 -
Afganistan'da Taliban, barajda çalışanlara saldırdı: 6 ölü, 2 yaralı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde bulunan Kamal Han Barajı'na düzenlediği silahlı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti.

Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Kale-i Fath bölgesindeki Kamal Han Barajı'na silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hakmal, saldırıda barajın 6 korumasının yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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