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Dünya Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bulunan polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 16:47:00 -
Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Badahşan İl Şura Vekili Abdullah Naci Nazari, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Zibak ilçesine bağlı Rig bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını ifade eden Nazari, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Dün de Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan şeker fabrikasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken, diğer yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde 24 Nisan-4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

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