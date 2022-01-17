  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan’da şiddetli deprem: 12 ölü
Dünya

Afganistan’da şiddetli deprem: 12 ölü

Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 19:11:00 -
Afganistan’da şiddetli deprem: 12 ölü

Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetindeki Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda ev yıkılırken, ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Qades Kaymakamı Mohammad Seleh Pordel yaptığı açıklamada, “Kurbanlar arasında çocuk ve kadınlar bulunuyor” dedi.

Can kaybının artacağından endişe ediliyor

Yetkililer, depremdeki can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay