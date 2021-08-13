Afganistan'da sıcak gelişme! Sayı 18'e yükseldi

ABD birliklerinin mayıs ayında Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, 3 vilayet merkezinde daha kontrol sağladı.

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

Taliban kontrolündeki vilayetler

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Taliban şu anda, İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, stratejik öneme sahip Kunduz ile Sar-i Pul, Talukan vilayet merkezleri, Samangan vilayetinin merkezi Aybak, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan, ülkenin kuzeyindeki Farah vilayetlerinin merkezleri, Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri, Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne, ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, ülkenin güneyinde bulunan Kandahar, yine güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh, Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile birlikte 18 vilayet merkezinin kontrolünü elinde tutuyor.

Sivil kayıplar göçü artırdı

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı. BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.