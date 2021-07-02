Afganistan'da savaş ağalarından Taliban karşıtı koalisyon kuruluyor

Açıklama, Kabil hükümeti milletvekili ve Afganistan Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Han Rızai tarafından yapıldı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rızai şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz iki gün Pençşir'deydim. Genç emir Ahmed Mesud ve mücahit komutanlarla mükemmel bir dizi görüşme gerçekleştirdim.

Bir Mücahitler Koordinasyon Konseyi kuruldu. Pençşir'in yeterince askeri kaynağı var."





Pençşir ili, Afganistan'da Cemiyet-i İslami'ye bağlı Tacik milis grupların kalesi olarak biliniyor. Pençşir, Hazara nüfusun merkezi olan Bamyan ile beraber, Afganistan'da Taliban etkinliğinin az olduğu iki ilden biri.

İldeki milis grupların, ülkenin tanınmış liderlerinden Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderliğinde, özellikle Avrupalı devletlerin sağladığı fonla organize edildiği ifade ediliyordu.

İngiltere'de eğitim gören Mesud, Fransa ile de yakın ilişkilere sahip.

Halihazırda Afganistan'da Taliban karşıtı milis hareketliliğin üç ana merkez üzerinden organize olduğu göze çarpıyor:

Pençşir ili merkezli Tacik kökenli Cemiyet-i İslami milisleri (Ahmed Mesud liderliğinde)

Belh ve Cevzcan illeri merkezli Özbek kökenli Cünbiş-i Milli milisleri ve Cemiyet-i İslami'nin diğer gruplarına bağlı milisler (Abdurreşid Dostum, Atta Muhammed Nur ve Muhammed Muhakkik liderliğinde)

Bamyan ili merkezli, İran destekli Şii Hazara milis gruplar

Söz konusu grupların teşkil edilmesi, akıllara 1990'lı yıllardaki Kuzey İttifakı oluşumunu getiriyor.

Kuzey İttifakı nedir?

Daha çok "Kuzey İttifakı" ismiyle bilinen "Afganistan'ın Kurtuluşu için Birleşik İslami Cephe" adlı oluşum, Taliban'ın ilerleme kaydederek ülkenin çoğunu kontrol altına aldığı 1996 yılı sonlarında kuruldu.

Başkent Kabil'in 1996 yılı Eylül ayında Taliban tarafından ele geçirilmesi sonrası, kendi içlerinde de çatışan birçok grup bir araya gelerek Taliban'a karşı savaşma kararı aldı.

Kuzey İttifakı'nda Burhaneddin Rabbani, Abdul Ali Mezari, Ahmed Şah Mesud, Abdurreşid Dostum, Muhammed Muhakkik, Kerim Halili, Atta Muhammed Nur gibi birçok isim rol oynadı.

Yapı ABD, Hindistan, İran, Rusya, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Avrupa ülkeleri gibi birçok tarafça desteklenmişti. Taliban'ın büyük ölçüde mağlup ettiği Kuzey İttifakı, 2001 yılında ABD'nin Afganistan işgalinde kara gücü olarak görev yapmıştı.

Kuzey İttifakı'nın kalesi niteliğindeki iller ülkenin kuzeyindeki Badgis, Faryab, Cevzcan, Saripul, Belh, Samangan, Kunduz, Baglan, Tahar, Pervan, Kapisa, Pençşir, Nuristan ve Badahşan illeriydi.

Bu illerden Badgis, Faryab, Cevzcan, Saripul, Kunduz ve Nuristan bugün tamamen Taliban kontrolünde. Pençşir ve Pervan haricinde diğer iller de büyük ölçüde Taliban tarafından kontrol ediliyor. Bu doğrultuda, Taliban'a karşı "Kuzey İttifakı 2.0" girişiminin sonuç verip vermeyeceğine şüpheyle yaklaşılıyor.