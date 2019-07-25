Afganistan'da saldırı! 20 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde, Taliban militanlarının askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 11:34
Tahar vilayetine bağlı İşkemiş ilçesi Kaymakamı Abdulkayyum Kani, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün gece ilçedeki askeri karakola saldırdığını belirtti.
Kaymakam Kani, saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Taliban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi.
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