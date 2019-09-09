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Afganistan’da Şah Mesut ölümünün 18. yıl dönümünde anıldı

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah:- "Şah Mesut, en çok Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması istedi ve bu yolda da kendini feda etti"

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:39
Afganistan’da Şah Mesut ölümünün 18. yıl dönümünde anıldı

KABİL (AA) - Afganistan'da Şehitler Haftası ve milli kahraman Ahmet Şah Mesut'un 18. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkent Kabil'deki Luya Cirga Çadırı'nda düzenlenen anma törenine Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani, Mesut'un ailesi ve diğer siyasetçiler katıldı.

Törende konuşan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, Ahmet Şah Mesut'un, ülkesinin toprak bütünlüğü için verdiği zorlu mücadelenin unutulmaz olduğunu söyledi.

Mesut'un, verdiği mücadele ve fedakarlıklarla Afganistan tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade eden Abdullah, ''Şah Mesut, en çok Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması istedi ve bu yolda da kendini feda etti.'' dedi.

Abdullah, Afganistan halkının, Mesut'un verdiği mücadeleden ders alarak birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

- Ahmet Şah Mesut

1980'li yıllarda Sovyet işgaline karşı direnen Şah Mesut daha sonra Taliban ile savaştı.

Şah Mesut, Sovyet ordusuna karşı verdiği amansız mücadele ile Afgan halkı arasında yaşayan bir efsane haline geldi. Ancak Tacik asıllı Afgan lider, 9 Eylül 2001'de, ülkenin kuzeyinde Taliban ile Kuzey İttifakı arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken suikast sonucu hayatını kaybetti.

Şah Mesut ile röportaj için yanında bulunan Belçika pasaportlu iki Kuzey Afrikalı Arabın, görüşme başlamadan önce kamera içine yerleştirdikleri bombayı patlatması sonucu ağır yaralanan Mesut yaşamını yitirmişti.

Suikastı düzenleyen iki kişiden biri parçalanmış, diğeri ise kaçmaya çalışırken Şah Mesut'un koruma görevlileri tarafından vurularak öldürülmüştü. Ancak suikast emrini kimin verdiği hala esrarını koruyor.

Mesut suikasttan birkaç ay önce Strasbourg'a giderek Avrupa Parlamentosu'ndan Taliban'a karşı destek istemişti.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:39
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