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Aktüel Afganistan'da roket saldırısı: 4 ölü
Aktüel

Afganistan'da roket saldırısı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:45:39 -
Afganistan'da roket saldırısı: 4 ölü

ANKARA (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen roket saldırısında 4 kadının öldüğü bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, dün akşam saatlerinde Kandahar'a bağlı Zhari bölgesine roket saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kadın hayatını kaybetti.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırının, Taliban tarafından yapılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasına rağmen Afganistan'da şiddet olayları son bulmadı.

Kandahar'a bağlı Maiwand ilçesinde 8 Kasım'da düzenlenen intihar saldırısında da 4 kişi yaşamını yitirirken en az 30 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.


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