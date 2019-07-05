Afganistan'da pazar yerine havan mermisi düştü: 14 ölü
Faryab vilayetinin Hoca Sabzpoş ilçesinde gerçekleşen havan saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi, 48 sivil yaralandı.05 Temmuz 2019 Cuma 15:46
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabzpoşilçesindeki pazar yerine havan mermisi isabet etmesi sonucu 14 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Sabzpoş'un merkezindeki pazar yerine birkaç havan mermisi fırlattığını söyledi.
Faryab Devlet Hastanesi Başhekimi Naim Musammim, havan saldırısında 14 sivilin yaşamını yitirdiğini, 48 sivilin yaralandığını açıkladı.
Musammim, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.
YORUM YAZ