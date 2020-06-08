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Aktüel

Afganistan'da patlamada 1 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:08:19 -
Afganistan'da patlamada 1 çocuk hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktika vilayetinin Mata Han ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Paktika Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Muhammed Aryen, basına yaptığı açıklamada, Mata Han ilçesinin Seydukula Köyü'nde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Aryen, patlamada 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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