Afganistan’da patlama: 7 ölü
Afganistan’ın kuzeydoğusundaki dini eğitim veren bir okulda yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.
Afganistan’ın kuzeydoğusundaki dini eğitim veren bir okulda yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.
Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Takhar vilayetinin İşkemiş ilçesinde dini eğitim veren bir okulda yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti. Patlama sonucu 8 öğrencinin de yaralandığı belirtildi.
Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.