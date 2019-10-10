Afganistan'da patlama: 3 ölü Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.

Faryab polisinden yapılan açıklamada, kentin Çoymat bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığı bildirildi. Patlamada 3 sivilin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 3 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiği belirtildi. Görgü tanıkları ise patlama esnasında bölgede bulunan bir askeri aracın da hasar gördüğünü öne sürdü. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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