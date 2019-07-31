Afganistan'da otobüse saldırı! 30'dan fazla ölü Afganistan'da yol kenarındaki bomba otobüs geçerken patlatıldı. Saldırıda en az 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların durumu ağır Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.

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