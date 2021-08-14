Afganistan'da ortalık yanıyor! Halk bu kez müdahil oldu
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken ülkede yer alan ABD destekli Kabil hükümeti güçlerine halk tarafından taşlarla saldırı düzenlendi.
Taliban ilerleyişinin devam ettiği Afganistan'da, ABD destekli hükümet güçleri terk ettikleri şehirlerde sivil halk tarafından taşlanıyor.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar ili merkezi Esedabad'da bir süredir Taliban'la devam eden müzakerelerin sonuçlanmasıyla il merkezi hareketin kontrolüne geçti.
Sağlanan anlaşmayla birlikte, Kabil hükümetine bağlı yerel yöneticiler ve askeri güçlerin olduğu konvoyun şehirden çıkmasına Taliban tarafından izin verildi. Bu esnada bölge halkı şehirden çıkan araçları taş yağmuruna tuttu.
Esedabat'daki görüntüler
Öte yandan Taliban'a bağlı güçler 14 Ağustos tarihinden itibaren ülke genelinde 20 vilayet merkezini ele geçirmiş durumda.
5 Ağustos gecesi başlayan saldırılar neticesinde Taliban'ın Kabil hükümeti güçlerinden çatışmalı veya anlaşarak ele geçirdiği vilayetler şu şekilde:
1- Nimruz Vilayeti, Zerenc Şehri, 5 Ağustos 2021
2- Cevzcan Vilayeti, Şibirgan Şehri, 6 Ağustos 2021
3- Kunduz Vilayeti, Kunduz Şehri, 7 Ağustos 2021
4- Saripul Vilayeti, Saripul Şehri, 7 Ağustos 2021
5- Tahar Vilayeti, Talukan Şehri, 8 Ağustos 2021
6- Samangan Vilayeti, Aybek Şehri, 9 Ağustos 2021
7- Ferah Vilayeti, Ferah Şehri, 10 Ağustos 2021
8- Bağlan Vilayeti, Pul-i Humri Şehri, 10 Ağustos 2021
9- Badahşan Vilayeti, Feyzabad Şehri, 10 Ağustos 2021
10- Gazni Vilayeti, Gazni Şehri, 12 Ağustos 2021
11- Herat Vilayeti, Herat Şehri, 12 Ağustos 2021
12- Badgis Vilayeti, Kale-i Nev Şehri, 12 Ağustos 2021
13- Hilmend Vilayeti, Leşkergah Şehri, 12 Ağustos 2021
14- Kandahar Vilayeti, Kandahar Şehri, 12 Ağustos 2021
15- Gor Vilayeti, Çağçaran (Firuzkoh) Şehri, 13 Ağustos 2021
16- Logar Vilayeti, Pul-i Alem Şehri, 13 Ağustos 2021
17- Zabul Vilayeti, Kalat Şehri, 13 Ağustos 2021
18- Uruzgan Vilayeti, Tarinkot Şehri, 13 Ağustos 2021
19- Paktika Vilayeti, Şerena Şehri, 14 Ağustos 2021
20- Kunar Vilayeti, Esedabad Şehri, 14 Ağustos 2021
Kaynak: Mepa News