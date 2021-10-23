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Dünya Afganistan’da ortalığı karıştıracak gelişme! Taliban'ı vurdular
Dünya

Afganistan’da ortalığı karıştıracak gelişme! Taliban'ı vurdular

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban güçlerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:34:00 -
Afganistan’da ortalığı karıştıracak gelişme! Taliban'ı vurdular

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2'si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuğun öldüğünü ifade eden yetkililer, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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