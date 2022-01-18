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Dünya Afganistan'da ölü sayısı 26 oldu
Dünya

Afganistan'da ölü sayısı 26 oldu

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 07:49:00 -
Afganistan'da ölü sayısı 26 oldu

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde çok sayıda evin yıkıldığı bildirilmişti.

Badghis Eyalet Sözcüsü Baz Mohammad Sarwary yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini aktardı.

Sarwary, depremde hayatını kaybedenlerin arasında 5 kadın ve 4 çocuk bulunduğunu ifade ederek, çoğu can kaybının depremde evlerin çatılarının çökmesi sonucu yaşandığını açıkladı.

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