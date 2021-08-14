Afganistan’da kriz derinleşiyor! Taliban 21 vilayet merkezini ele geçirdi
Taliban, Afganistan'da 5 Ağustos tarihinde başlattığı saldırılarda ülkenin büyük bir kısmını kontrol altına almış durumda.
Taliban, Afganistan'da 5 Ağustos tarihinde başlattığı saldırılarda ülkenin büyük bir kısmını kontrol altına almış durumda.
Bu kapsamda birçok vilayet merkezi savaşsız olarak Taliban'a teslim oluyor.
14 Ağustos itibarıyla Taliban 21 vilayet merkezini kontrol altında tutarken, geriye kalan vilayet merkezleri de Taliban eline geçmenin eşiğinde bulunuyor.
5 Ağustos'ta gece saatlerinde başlayan saldırılar 9 gündür sürüyor.
Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezleri ve bu noktaları ele geçirdiği tarihler şu şekilde:
1- Nimruz Vilayeti, Zerenc Şehri, 5 Ağustos 2021
2- Cevzcan Vilayeti, Şibirgan Şehri, 6 Ağustos 2021
3- Kunduz Vilayeti, Kunduz Şehri, 7 Ağustos 2021
4- Saripul Vilayeti, Saripul Şehri, 7 Ağustos 2021
5- Tahar Vilayeti, Talukan Şehri, 8 Ağustos 2021
6- Samangan Vilayeti, Aybek Şehri, 9 Ağustos 2021
7- Ferah Vilayeti, Ferah Şehri, 10 Ağustos 2021
8- Bağlan Vilayeti, Pul-i Humri Şehri, 10 Ağustos 2021
9- Badahşan Vilayeti, Feyzabad Şehri, 10 Ağustos 2021
10- Gazni Vilayeti, Gazni Şehri, 12 Ağustos 2021
11- Herat Vilayeti, Herat Şehri, 12 Ağustos 2021
12- Badgis Vilayeti, Kale-i Nev Şehri, 12 Ağustos 2021
13- Hilmend Vilayeti, Leşkergah Şehri, 12 Ağustos 2021
14- Kandahar Vilayeti, Kandahar Şehri, 12 Ağustos 2021
15- Gor Vilayeti, Çağçaran (Firuzkoh) Şehri, 13 Ağustos 2021
16- Logar Vilayeti, Pul-i Alem Şehri, 13 Ağustos 2021
17- Zabul Vilayeti, Kalat Şehri, 13 Ağustos 2021
18- Uruzgan Vilayeti, Tarinkot Şehri, 13 Ağustos 2021
19- Paktika Vilayeti, Şerena Şehri, 14 Ağustos 2021
20- Kunar Vilayeti, Esedabad Şehri, 14 Ağustos 2021
21- Paktiya Vilayeti, Gardiz Şehri, 14 Ağustos 2021
Kaynak: Mepa News