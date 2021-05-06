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Dünya Afganistan'da karakola saldırı: Ölüler var
Dünya

Afganistan'da karakola saldırı: Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Hoca Ömeri ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:52:00 -
Afganistan'da karakola saldırı: Ölüler var

 

Hoca Ömeri Kamymakamı Ahmet Ziya Yakubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nuh Burca ve Çihar Burca köylerindeki askeri karakollara silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yakubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Gazne Şura Vekili Abdul Cami Cami de militanların Gazne'nin merkezindeki Arizu bölgesinde bulunan 2 polis karakoluna saldırmasının ardından karakolların kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini kaydetti.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayeti güvenlik yetkilileri, vilayet merkezi yakınındaki Şehri Kuhne bölgesinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin 7 vilayette Taliban'a yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonlarda 179 militanın öldürüldüğü vurgulanan açıklamada, 91 militanın da yaralandığı kaydedildi. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor. Afganistan hükümeti, Taliban'ın barış için şiddeti azaltmak yerine arttırdığını belirtiyor. Taliban'ın barış için 2018 yılında yapılan Doha anlaşmasında şart koştuğu yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci de başladı.

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