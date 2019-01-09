Afganistan'da karakola saldırı: Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen saldırıda 13 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin öldüğü bildirildi.
Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çaharbulak'taki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Geri püskürtüldüler
Farhad, saldırının ardından gönderilen destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.
Taliban ise saldırıda 24 asker ve polisin öldüğünü iddia etti.
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