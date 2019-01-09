Afganistan'da karakola saldırı: Çok sayıda ölü var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin öldüğü bildirildi.

Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çaharbulak'taki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Geri püskürtüldüler

Farhad, saldırının ardından gönderilen destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Taliban ise saldırıda 24 asker ve polisin öldüğünü iddia etti.