  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: 43 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:26:05 -
Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: 43 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Samangan'ın merkezi Eybek şehrindeki istihbarat binası girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Samangan Hastanesi Başhekimi Abdul Halil Musaddik, saldırıda ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları saldırının şiddetiyle civardaki binaların camlarının kırıldığını anlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı