  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal mesafeli dijital destek

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye Kovid-19'la mücadele performansıyla dünya ortalamasına fark attı

1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği

ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı
için kalan
Aktüel

Afganistan’da istihbarat binası önünde bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı

Afganistan’ın Gazne kentinde istihbarat binası önünde Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:10:42 -
Afganistan’da istihbarat binası önünde bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı

Afganistan’ın Gazne kentinde istihbarat binası önünde Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.


Afganistan’ın kuzeyindeki Gazne kentinde Afgan İstihbarat Servisi (NDS) binası önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Taliban’ın üstlendiği saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır olmak üzere 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki binalarının hasar gördüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı