  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da ilçe emniyet müdürü silahlı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:45:55 -
Afganistan'da ilçe emniyet müdürü silahlı saldırıda öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Dehravud ilçesi Emniyet Müdürü Şah Muhammed Şah, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, yaptığı açıklamada, Dehravud ilçesi Emniyet Müdürü Şah'ın, Uruzgan'ın Trinkot şehrinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Şah'ın yaşamını yitirdiğini, iki korumasının yaralandığını ifade eden İbadi, Emniyet Müdürü Şah'ın daha önce de 35 kez saldırıya uğradığını ve saldırılarından birinde iki gözünü de kaybettiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı