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Aktüel Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Aktüel

Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-04 19:38:49 -
Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Helmand ve Paktiya vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'daki Şekerhil aşireti liderlerinden Hacı Fazıl'ın aracına yerleştirilen bombanın, Salohil caddesinde patladığını bildirdi.

Nizami, saldırıda aşireti lideri Hacı Fazıl'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, Helmand'ın merkezi Laşkargah şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Halmand 7. Bölge Polis Amiri Nakibullah'ın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını kaydetti.

Zuvak, saldırıda Polis Amiri Nakibullah'ın yaşamını yitirdiğini, bir korumasının yaralandığını vurguladı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.


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