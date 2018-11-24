Afganistan'da helikopter düştü! Ölüler var
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde orduya ait bir helikopter düştü. Olayda 2 askerin öldüğü açıklandı.24 Kasım 2018 Cumartesi 12:18
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi.
Teknik arıza yaşandı
Savunma Bakanlığı sözcüsü Gafur Ahmad Cavid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu helikopterinin Kandahar'ın Maruf ilçesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.
Cavid, helikopterde bulunan 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını söyledi.
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