  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan'da havan topu saldırısında 6 sivil öldü
Aktüel

Afganistan'da havan topu saldırısında 6 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:37:21 -
Afganistan'da havan topu saldırısında 6 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet ettiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin
Dünya

Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ile ilgili küstah tehditlerde bulundu.

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm
Spor

Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm

Şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupayı takdim eden karakterin giydiği kostüme eleştiri yağdı.

Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı