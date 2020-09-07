Afganistan'da havan topu saldırısında 6 sivil öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet ettiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 çocuğun da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.