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Dünya Afganistan’da hâlâ 14 bin ABD askeri var
Dünya

Afganistan’da hâlâ 14 bin ABD askeri var

ABD'de yayımlanan Foreign Policy dergisi, Afganistan’da halen 14 bin Amerikan askerinin bulunduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 00:54:00 -
Afganistan’da hâlâ 14 bin ABD askeri var

Münübe Yılmaz

ABD'de yayımlanan Foreign Policy dergisi, Afganistan’da halen 14 bin Amerikan askerinin bulunduğunu yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in 30 Ağustos’ta “Muhtemelen 100 kadar az sayıda Amerikalı’nın Afganistan’da kaldığını ve ülkeyi terk etmek istediğini düşünüyoruz” dediğini, Blinken’in bu sözlerinden bir gün sonra Başkan Joe Biden’ın da benzer bir açıklama yaptığını hatırlatan dergi, 14 bin rakamının Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalara hiçbir şekilde uyuşmadığını belirtti. Foreign Policy, Cumhuriyetçi Senatör Jim Inhaw’ın, geçen ay Biden yönetiminin Afganistan’da kalan Amerikalıların sayısıyla ilgili istatistiklerinin sürekli değiştiğini ve bunun “son derece kafa karıştırıcı” olduğunu söylediğini de aktardı. New York Post gazetesi ise ABD Başkanı’nın Afganistan’dan çekilme konusunda sözünü tutmadığını, bunun da Biden’ın beceriksizliğinden kaynaklandığını yazdı. 

“Biden’ın diğer vaatleri gibi son derece anlamsız ve temelsizdi”

National Review dergisinden Jim Gratty de konuyla ilgili “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, giderek daha fazla insanın ülkeyi terk etmesi nedeniyle Afganistan’da kalan Amerikalıları doğru bir şekilde saymanın çok zor olduğunu vurguluyor. Raporlar ayrıca Afganistan’dan tahliye edilecekleri yönünde söz verilen on binlerce Afgan müttefiki de görmezden geliyor. Biden, kesin istatistikler olmadan, isteyen herkesi Afganistan’dan tahliye edeceğine dair taahhütte bulundu. Ancak bu, Biden’ın diğer vaatleri gibi son derece anlamsız ve temelsiz bir vaatti” dedi.

 

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