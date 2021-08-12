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Dünya Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti
Dünya

Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 11:18:00 -
Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini belirtti.

Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

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Yorumlar

hsn

abd 20 yılda ne yapmış ki çekilir çekilmez taliban okeye hakim olmaya başladı. anlaşılan o ki abd afganistanı bölecek. suriyede ırakta libyada sudan da yaptığı gibi
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Selman

Elhamdülillahi Rabbil Alemin!!! ALLAH svt, ilahi kelimetullah yolunda İslam nizamını hakim kılmak için CİHAD eden, Taliban yani Afganistan İslam Emirliği Mücahitlerine, cümle küffar ve münafığa karşı her daim muzaffer eylesin inşa Allah! Allahu Ekber!!! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil....
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